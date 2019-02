Geen publieke begrafenis voor Karl Lagerfeld

Er komt geen publieke begrafenis of huldiging voor de dinsdag overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. “We respecteren de wens van Karl Lagerfeld”, verklaarde een woordvoerder van zijn modehuis aan het Duitse persagentschap woensdag in Parijs.

Le Monde had woensdag geschreven dat het stijlicoon zelf een crematie had gepland. De laatste grote Parijse modeontwerper was dinsdag in Neuilly-sur-Seine overleden. Het modehuis Chanel, waar Lagerfeld decennialang als creatief directeur aan de slag was, gaf geen bijzonderheden over zijn dood prijs.

Lagerfeld werd geboren in Hamburg - naar eigen zeggen in september 1935, wat hem 83 jaar oud zou hebben gemaakt. Maar ook de geboortejaren 1933 en 1938 doen de ronde.

