Gents stadsbestuur: “Geen sprake van privatisering daklozenopvang”

Gent - Het Gents stadsbestuur ziet geen precedent in de opvang van vluchtelingen en daklozen in Campus Vesalius door de private onderneming G4S Care, de zorgpoot van bewakingsfirma G4S. “Hier is geen sprake van privatisering”, zegt schepen Tine Heyse (Groen). “Het gaat hier om een extra initiatief om 13 vluchtelingen en 5 daklozen tijdelijk te huisvesten.”

De stad Gent wil bovenop haar regulier aanbod voor daklozenopvang een precaire groep van vluchtelingen en daklozen begeleiden naar huisvesting. Een tussenstap is onderdak in het verlaten gebouw van campus Vesalius. Om dat ordelijk te laten verlopen, beroept het stadsbestuur zich op G4S Care, dat voor de opdracht jaarlijks bijna een kwart miljoen euro krijgt.

Dat zorgt voor kritiek bij oppositiepartij PVDA, die vreest dat de multinational lagere standaarden zal aanvaarden om winst te maken. In 2017 protesteerden sp.a en Groen toen G4S Care in Antwerpen drie daklozenprojecten kreeg toegewezen. Die samenwerking werd toen stopgezet.

Maar in Gent verdedigt Groen de inzet van G4S Care, dat als enige intekende op een openbare aanbesteding. Het bedrijf zal voor de daklozenbegeleiding samenwerken met de Nederlandse organisatie Traverse en voldoet ondertussen aan alle wettelijke vereisten. Het gaat volgens het stadsbestuur bovendien niet om daklozenopvang, maar een bijkomend initiatief dat geen precedent is om ook andere opvanginitiatieven te privatiseren.

Groen zetelt in Gent samen met Sp.a en CD&V in het college van liberaal burgemeester Mathias de Clercq. “Als overheid plooien wij absoluut niet terug op vlak van opvang dakloosheid”, zegt Heyse. De beslissing over de opvang in het Vesaliusproject, waarin Hogeschool Gent een leegstaand gebouw ter beschikking stelt, is in samenspraak genomen met het Gentse middenveld.