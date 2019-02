Emotionele getuigenis van vader die zijn dochter aan de lijn had toen ze door haar vriend vermoord werd: “Plots hoorde ik lawaai en dan een tijdje niets meer”

“Ze was kwaad. Dat herkende ik van andere discussies. Ze vroeg waar hij was geweest, want hij stonk naar alcohol. Toen hoorde ik lawaai en dan een tijdje niets meer.” Kort voor ze tijdens een ruzie om het leven gebracht werd door haar vriend, belde de 29-jarige Jessica Cipolla nog naar haar vader. De man hoorde alles, schoot zijn dochter te hulp, maar kwam net te laat om haar leven te redden. Enkele dagen later geeft hij een erg emotionele getuigenis.

Het was iets voor twee uur, afgelopen zaterdagnacht, toen de 29-jarige Jessica Cipolla uit Grâce-Hollogne naar haar ouders belde. Papa Vincent nam op. Hij hoorde zijn dochter ruziemaken met haar vriend, Abdessattar H., vertelt de man met bloeddoorlopen ogen aan Sudinfo.

“Het was even stil en toen hoorde ik eerst voetstappen en daarna hoorde ik mijn dochter om hulp schreeuwen. Ik heb razendsnel mijn kleren en schoenen aangetrokken en ben in allerijl naar Jessica vertrokken.”

Vader Vincent Cipolla belooft een beloning aan iedereen die een tip geeft die leidt tot de arrestatie van de moordenaar van zijn dochter. Foto: Sudinfo

Amper twee minuten later arriveert Vincent bij zijn dochter en merkt hij dat de voordeur gesloten is. Terwijl hij binnen probeert te raken, vlucht Abdessattar samen met zijn 14-jarige zoon weg in Jessica’s wagen, een Citroën C3. De man is nog altijd voortvluchtig.

Ondertussen is Jessica’s moeder Franca aan het bellen met Abdessattar. Ze smeekt hem om te vertellen waar haar dochter is. De man antwoordt echter koelbloedig: “Als je haar wil redden, moet je de deur van het huis openbreken.”

Tevergeefse reanimatiepoging

Ondertussen is Vincent binnengeraakt door een ruit kapot te slaan. “In de woonkamer en de keuken was het pikkedonker, maar ik zag dat er licht brandde in de badkamer”, aldus de vader. “Toen ik de deur opendeed, zag ik Jessica liggen, in een plas bloed.”

Vincent probeert zijn dochter te reanimeren en wordt daarbij snel bijgestaan door Jessica’s oom Antonino. “Ik deed hartmassage, probeerde alles, maar ik zag het al snel aan haar pupillen. Ze was dood.”

Niemand had het zien aankomen, al begreep niemand van de familie waarom Jessica in godsnaam samen was met Abdessattar. “Ze waren zo verschillend”, aldus haar vader. “Zij was zo bruisend, levenslustig en vriendelijk tegen iedereen en hij was teruggetrokken, leugenachtig, ongezond. Maar Jessica kon het zo goed vinden met zijn zoontje. Abdessattar genoot meer van het gezelschap van een drankje.”

“Opgesloten in eigen huis”

De twee hadden elkaar twee jaar geleden leren kennen, tijdens een uitstapje naar Luik. Een jaar later trok hij in haar kleine huurhuisje in. “Het begin van grote problemen voor mijn dochter, die vanaf dan sterk veranderde. Ze werkte aanvankelijk in een restaurant, maar ze moest stoppen met werken van hem. Uit jaloezie, ziekelijke jaloezie op een collega van haar. Ze moest altijd thuisblijven en mocht haar vrienden nooit meer zien. Mijn sociale dochter met zo’n groot hart werd alleen thuis opgesloten. Ze was zijn bezit geworden.”

Vincent is vastberaden. Hij moet en zal de moordenaar van zijn dochter vinden. “Ze was alles voor mij. Gerechtigheid moet geschieden. Daarom heb ik besloten om een beloning aan te bieden aan iedereen die een belangrijke tip geeft die leidt tot de arrestatie van de moordenaar. Ik ben niet rijk, ik kan geen goud schenken, maar het vinden van die lafaard is nu mijn enige prioriteit.”

De wagen waarmee de verdachte vluchtte, werd teruggevonden in het Franse Lyon. Abdessattar H. is echter nog spoorloos.