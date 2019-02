Gemeenten en OCMW’s verkopen voor 1,6 miljard euro vastgoed in vier jaar tijd

Brussel - Van 2013 tot 2017 verkochten alle Vlaamse gemeentebesturen en OCMW’s samen in totaal voor 1,6 miljard euro onroerende goederen. Dat blijkt uit gegevens van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De opbrengsten die gemeentebesturen boeken met de verkoop van onroerende goederen variëren van 117,5 miljoen euro in 2015 tot 286 miljoen euro in 2016. Opvallend is dat vooral de OCMW’s de voorbije jaren steeds meer verdienen met de verkoop van hun eigendommen. De opbrengst steeg jaar na jaar van ongeveer 22,7 miljoen euro in 2013 naar 153,2 miljoen euro in 2017, zo meldt de nieuwswebsite Apache.

Het vermarkten van publieke grond is volgens de Leuvense sociaal geograaf Chris Kesteloot (KU Leuven) geen goed idee: “Als de vraag naar grond stijgt, kan je er geen bij produceren. Het enige antwoord is het stijgen van de prijs. Dat betekent meteen dat vermarkten van publieke grond geen goed idee is. Er zijn bovendien een hele reeks bewegingen die proberen om grond sociaal of collectief te maken, in plaats van te privatiseren. Het verkopen van overheidsgrond gaat rechtstreeks in tegen de visie van meer collectief dan individueel beheren.”