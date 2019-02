Het was zuchten, ­vloeken en prutsen. Maar ook ­dromen van een grote, wijde wereld vol heldhaftigheid. Of hoe een klein doosje vol plastic genoeg was om een jongenshoofd op hol te brengen. Tijd voor een ode aan Airfix, de bijna ­vergeten kunst van ­model­vliegtuigjes bouwen.

Het was op weg naar een interview – gehaast en net de roltrappen van de metro uit – dat alles stilviel, omdat ik onverwacht oog in oog kwam te staan met mijn jeugd. Of toch een stuk dat ik vergeten was ...