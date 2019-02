Peter Maes nacht in cel, ook Patrick Janssens en Roger Lambrecht verhoord in fraudedossier Belgisch voetbal

Op dinsdag en woensdag zijn 16 mensen verhoord in operatie ‘Propere Handen’, het fraudedossier over het Belgische voetbal. Dat meldt het Federaal Parket. Onder hen was ex-trainer Peter Maes en zijn vriendin. De voormalige coach van Lokeren bracht de nacht opnieuw in de cel door. Ook onder meer Roger Lambrecht (voorzitter Lokeren), Erwin Lemmens (ex-keeperstrainer KRC Genk en Lokeren), Herbert Houben (ex-voorzitter KRC Genk), Patrick Janssens (ex-CEO KRC Genk) werden door de rechercheurs aan de tand gevoeld.

In het programma Extra time werd maandagavond nog geopperd dat het grote onderzoek naar witwaspraktijken en matchfixing in het Belgische voetbal zou stilliggen. Dat is helemaal niet het geval, blijkt nu. Dinsdag en woensdag vond immers een nieuwe reeks verhoren plaats, als gevolg van de verklaringen van spijtoptant Veljkovic.

Nacht in cel

Dinsdagochtend werden drie huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen (twee in Lommel en één in Duffel). Twee personen, onder wie ex-trainer van Sporting Lokeren Peter Maes, werden van hun vrijheid beroofd voor verhoor. Maes moest vervolgens een nacht doorbrengen in de cel, maar werd woensdag vrijgelaten onder voorwaarden door de onderzoeksrechter.

“Deze tussenkomst heeft betrekking op het financiële luik van het onderzoek”, aldus het Federaal Parket in een persbericht. “Het gaat er om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk door P.M. als verdoken commissie ontvangen zijn.” De nieuwe verhoren zouden dus geen verband houden met het luik match fixing van het onderzoek.

Nog acht andere personen werden door de onderzoekers opgeroepen voor verhoor. Alle verhoorde personen hebben een band met de voetbalclubs Sporting Lokeren of KRC Genk of met Dejan Veljkovic. Daarbij onder meer Roger Lambrecht (voorzitter Lokeren), Erwin Lemmens (ex-keeperstrainer KRC Genk en Lokeren), Herbert Houben (ex-voorzitter KRC Genk), Patrick Janssens (ex-CEO KRC Genk) werden door de rechercheurs aan de tand gevoeld. Zij werden wel degelijk als verdachte en niet als getuige gehoord.