KAART. Zoveel betaal je gemiddeld voor een huis in jouw gemeente

Of je nu een appartement of een huis koopt, de verschillen tussen de verschillende provinciehoofdsteden zijn immens. Het verschil tussen Hasselt en Leuven bedraagt voor een huis bijna 90.000 euro. Maar hoe zit het nu met de prijzen in jouw gemeente? En zijn die gestegen of gedaald tegenover vorig jaar?

De huizenprijzen lijken de afgelopen jaren alsmaar gestegen te zijn, maar is dat wel zo? Op sommige plaatsen betaal je nu zelfs minder dan vorig jaar.

Bekijk op onderstaande kaart hoe hoog de gemiddelde woningprijs in jouw gemeente is en hoe die veranderd is ten opzichte van 2017.