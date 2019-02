Anonieme schenker geeft basiliek kunstschat van miljoen euro: “Zo kan ik er elke zondag zelf nog van genieten tijdens de mis”

Halle - De eerste lading kunstwerken die de Halse basiliek kreeg van een anonieme schenker, is woensdag aangekomen. Volgens de gulle gever bedraagt de totale aankoopwaarde van de collectie zo’n miljoen euro.

Het was woensdagochtend alle hens aan dek bij de kerkfabriek van de basiliek: zij namen de eerste kunstwerken van de geschonken collectie in ontvangst. Als eerste van de vijftig kunstwerken, werden negen schilderijen uit de 16de en 17de eeuw geleverd. Enkele daarvan zijn van de hand van gekende Vlaamse meesters.

Tot de collectie behoort onder meer een werk van Pieter Pourbus, die in de zestiende eeuw vooral actief was in Brugge. In de West-Vlaamse hoofdstad liep onlangs nog een grote tentoonstelling met zijn werk. Een ander topstuk, ook uit de zestiende eeuw, is van de hand van de Antwerpse schilder Cornelius Van Cleef.

Tentoongesteld in crypte

Verder bevat de kunstschat van de Sint-Martinusbasiliek ook werken van Cornelis Van Caukercken, Ciro Fetti, Willem Forchondt en Lodewijck Toeput. Een aantal schilderijen kreeg meteen een plaats in het koor van de basiliek en in de sacristie, waaronder de schilderijen van Van Cleef en Pourbus

De komende weken komen nog andere geschonken kunstwerken naar de basiliek. Het gaat om religieuze beelden, juwelen en andere kunstvoorwerpen, in totaal een vijftigtal. Ook daarvan wordt een groot deel tentoongesteld, onder meer in de crypte.

“Als je deze stukken zou kopen, ben je zeker een miljoen euro kwijt”, zegt de anonieme schenker. “Deze collectie is het resultaat van jaren verzamelwerk door mijn familie. We wonen in de regio en ik kom elke zondag naar de mis in de basiliek. Mijn geloof is een houvast in een sterk veranderende wereld.”

Collectie moet bijeenblijven

“Ik wil bovendien graag dat mijn kunstcollectie bijeenblijft”, aldus nog de gulle gever. “Door de werken aan de Sint-Martinusbasiliek te schenken, kan ik er zelf ook nog elke zondag van genieten. Door de eeuwen heen is er zoveel ambachtelijke kunde in dit gebouw samengebracht zodat de kunstcollectie hier perfect tot haar recht zal komen. Hopelijk kan mijn schenking ook bijdragen tot een nog hogere artistieke en esthetische omkadering van de erediensten in deze basiliek.”

Volgens Anne Renaux, voorzitter van de kerkfabriek, is het een van de belangrijkste schenkingen die de basiliek kreeg sinds vele jaren. “Natuurlijk zullen we de kunstwerken niet opsluiten in een kast, maar gaan we ze tonen. Dat is ook de wens van de schenker.”

Of er gedacht wordt aan extra beveiliging? “De basiliek staat vol met kunstwerken, en die zijn allemaal beveiligd’, luidt het.