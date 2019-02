Twaalf jaar cel geëist voor politieman die bejaarde buurvrouw wou vermoorden met rattengif

Antwerpen / Kontich - Een 39-jarige politieman uit Kontich staat in Antwerpen terecht voor de moordpoging op zijn 85-jarige buurvrouw. Hij zou samen met zijn vader eerst een vals testament hebben opgesteld, waardoor hij haar enige erfgenaam werd. “Daarna probeerde hij haar overlijden te bespoedigen door haar te vergiftigen met white spirit en rattengif”, stelde de procureur, die twaalf jaar cel vorderde voor de politieman en één jaar cel voor zijn vader.

De 85-jarige Betty H. verblijft in een rusthuis in Rumst en verwittigde op 12 mei 2017 de verpleging dat het water in haar glas er troebel uitzag en vreemd rook. Ze had dat sinds de kerst van 2016 al vaker voorgehad en telkens na een bezoek van beklaagde Tim D.H.

Vergiftigde pralines

De verpleging verwittigde de politie en die nam een dag later het water, suikerklontjes en enkele paaseitjes in beslag. Op 17 mei 2017 verwittigde de klusjesman van het rusthuis de politie dat er ook nog pralines in haar koelkast waren gevonden.

Na analyse bleken de pralines rattengif te bevatten. In het water en de klontjes werd white spirit aangetroffen. Hoe frequent en in welke hoeveelheden het slachtoffer die giftige producten geconsumeerd had, kon niet bepaald worden. Maar het had volgens de procureur fataal kunnen aflopen.

Tim D.H. zou op de centen van Betty H. geaasd hebben. Als haar vertrouwenspersoon had hij geleidelijk de controle over haar financiën verworven. Hij zou haar aanzienlijke geldbedragen ontfutseld hebben via schenkingen waar ze niets van af wist, de verkoop van beleggingen, het afkopen van haar uitvaartverzekering. Alles samen is er sprake van ongeveer 180.000 euro.

“Maar de kosten van het rusthuis liepen hoog op en de beklaagde besefte dat hij, als hij nog iets wilde overhouden, snel moest handelen. Hij stelde samen met zijn vader een vals testament op waarin hij de enige begunstigde werd en vanaf kerst 2016 begon hij haar te vergiftigen”, zei procureur Kim De Laet.