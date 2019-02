Man komt om nadat hij gegrepen wordt door metro in New York

In New York is een man om het leven gekomen toen hij door een metrostel meegesleept werd in een tunnel. Het incident vond plaats in het Grand Central-station.

Volgens getuigen liep het 39-jarige slachtoffer dinsdagavond (lokale tijd) voorbij de gele markering aan de rand van het perron. Een stuk van zijn kledij of een riem van zijn zak werd gegrepen door het toestel en zo werd de man mee de tunnel in gesleept.

Uit beelden van de veiligheidscamera blijkt dat zijn lichaam tegen een roltrap werd gegooid en vervolgens in de tunnel werd gesleept. Het lichaam sloeg aan het begin van de tunnel tegen een elektriciteitskast, waarop een flitslicht afging en de aandacht van de bestuurder van de metro werd getrokken. Die stopte het voertuig meteen.

Op het moment dat de politie in het station aankwam, was de man al buiten bewustzijn en reageerde hij niet meer. Hij was zwaar toegetakeld, meldt de New York Police Department in een statement. Wanneer de ambulanciers hem onderzochten, werd het slachtoffer dood verklaard.