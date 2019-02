Charles Michel over Brexit: “Terugtrekkingsakkoord enige mogelijk oplossing”

Premier Charles Michel blijft erbij dat het akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit niet heronderhandeld kan worden. Zijn Finse collega Juha Sipilä zit op dezelfde lijn, maar wil eventueel een gezamenlijke verklaring uitwerken, mocht die premier May kunnen helpen om het terugtrekkingsakkoord alsnog door het Britse parlement te krijgen.

De Belgische eerste minister was woensdag op werkbezoek bij zijn Finse evenknie in Helsinki. Dinsdagavond al hadden zes liberale premiers van EU-lidstaten in de Finse hoofdstad overlegd over Europese zaken. In mei zijn er immers Europese verkiezingen. ALDE, de Europese liberale koepelpartij, zal zich daar aandienen als alternatief voor de twee grote politieke families, - de conservatieven van de EVP en de sociaaldemocraten - en als “tegengewicht” voor populistische bewegingen in Europa.

Op het ALDE-overleg had gastheer Sipilä had zijn collega-premiers getrakteerd op een bad in ijswater. “Een ontspannende ervaring waarvan ik heb genoten in de aanloop naar intense politieke tijden in België”, grapte premier Michel woensdag, na afloop van het bilaterale gesprek met de Finse premier.

Op dat formele Belgisch-Finse overleg woensdag kwam de EU ook uitgebreid aan bod. Finland is in de tweede jaarhelft immers EU-voorzitter. De Finnen willen economische groei, vrijhandel en de strijd tegen de klimaatopwarming hoog op de agenda plaatsen, zei Sipilä. De Belgische premier Michel pleit voor een Europese Green Deal, die de klimaatuitdagingen “moet omzetten in opportuniteiten”.

Tijdens het overleg tussen Michel en Sipilä kwam de Brexit uitgebreid aan bod. Michel en zijn Finse ambtgenoot pleiten ervoor om “verenigd” te blijven rond de kwestie. De Belgische en Finse regeringen bereiden een “no deal” voor, maar hopen dat de Britse premier Theresa May het terugtrekkingsakkoord dat ze eind vorig jaar met de EU sloot alsnog door het Britse parlement krijgt.

May is woensdag in Brussel over een “stand van zaken” rond de Brexit. De Britten vragen al langer om het akkoord te heronderhandelen, maar de EU wijst dat af. Ook premier Michel herhaalde dat hij heronderhandelen niet ziet zitten.

“Het blijft mijn overtuiging dat dit terugtrekkingsakkoord de enige mogelijke oplossing is”, zei Michel. De Belgische premier benadrukte dat de “backstop”, het tijdelijke vangnet, “geen detailkwestie” is.

Het akkoord opengooien kan ook niet voor de Finse premier Sipilä. Hij noemde het wel belangrijk dat er een oplossing komt en suggereerde dat een soort verklaring misschien soelaas kan bieden.