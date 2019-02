Gewezen leider riskeert twee jaar cel voor aanranding Chiromeisjes

Kortrijk / Harelbeke - Een 24-jarige man uit Harelbeke hangt een celstraf van twee jaar boven het hoofd voor aanranding van de eerbaarheid. Hij zou enkele Chiromeisjes hebben aangerand. Een van de slachtoffers was amper 13 jaar toen ze gedwongen werd om de jongeman te bevredigen.

De man was geen Chiroleider meer op het moment van de feiten, maar kende de meisjes uit de jeugdbeweging. Hij bleef nadien contact houden via chat en vroeg elk van hen om zich uit te kleden en naaktfoto’s te sturen.

Daarop startte het parket een onderzoek, waaruit bleek dat de man in 2012 eerder al een meisje had aangerand. Hij was toen zelf amper 18 jaar. In de lokalen van de jeugdbeweging voerde hij een meisje van 13 jaar dronken en dwong haar om hem te bevredigen. Een ander slachtoffer werd door hem betast na een feestje.

Volgens de procureur heeft hij misbruik gemaakt van zijn machtspositie als voormalig leider. “Hij ging bewust op zoek naar meisjes die hem niet zouden tegenspreken”, klonk het. Hij vorderde een celstraf van twee jaar, gekoppeld aan probatievoorwaarden.

De advocaat van de verdediging meent dat zijn cliënt geen pedofiele gevoelens heeft, ook al waren de slachtoffers tussen 12 en 13 jaar. “Het ging toen slecht in mijn relatie en ik dronk veel te veel. Ik heb veel spijt”, zei de beklaagde woensdag.

Uitspraak volgt op 20 maart.