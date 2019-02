Ook Brussel krijgt af te rekenen met mazelenepidemie: “Dit is niet onschuldig”

Brussel - Brussel wordt geconfronteerd met een mazelenepidemie. Er zijn al een twintigtal gevallen bekend sinds januari, in 2018 waren er in totaal slechts 13 op een heel jaar. “Voor mensen die nooit werden gevaccineerd is dit een ernstige ziekte”, aldus dokter Melissa Vermeulen, directie gezondheid bij de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) in Brussel.

De epidemie startte reeds in januari van dit jaar, sindsdien werden volgens de GGC een twintigtal mensen opgenomen met mazelen. Dat getal is waarschijnlijk een onderschatting, aangezien de GGC enkel cijfers heeft van patiënten die effectief naar het ziekenhuis gaan. “Voor mensen die nooit gevaccineerd werden is dit geen onschuldige ziekte”, aldus Vermeulen. “De mazelen kunnen leiden tot de dood, in minder ernstige gevallen kunnen neurologische problemen optreden. Zwangere vrouwen kunnen hun kind verliezen of te maken krijgen met vroeggeboorte. De ziekte is ook erg besmettelijk. Wie ooit gevaccineerd werd kan de ziekte wel nog krijgen, maar de gevolgen zijn niet zo erg.”

In 2016 en 2017 werden er respectievelijk 33 en 25 mensen getroffen door de mazelen in Brussel. Toen ging het over mensen uit de Romagemeenschap. In 2018 kwamen de besmettingen voort van mensen die terugkwamen uit landen waar een mazelenepidemie woedde. In 2017 en 2018 was de haard van de epidemie te herleiden tot één gemeenschap en familie, en werden nadien preventiemaatregelen genomen. De huidige uitbraak treft voornamelijk volwassenen uit Oekraïne en Roemenië. De getroffen patiënten werden nooit eerder gevaccineerd tegen de mazelen.

Anti-vaccinatie

Een aantal van de patiënten weigerde om zich te laten vaccineren, maar dat geldt zeker niet voor alle getroffenen. Een groeiend verzet tegen vaccinaties maakt Europa zeer kwetsbaar voor een mazelenepidemie, waarschuwde viroloog Marc Van Ranst al . De zogenaamde “anti-vaxxers” roepen mensen op zich niet meer te laten vaccineren. Ze strijden tegen vaccinaties omdat ze geloven dat dit negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid, en wantrouwen de overheid.

Wereldwijde epidemie

De mazelen zijn aan een Europese opmars bezig. Waren er in 2017 nog 21.315 gevallen, in 2018 waren dat er 82.596. Het aantal besmettingen met mazelen in Europa heeft daarmee het hoogste niveau van dit decennium bereikt. Voor 72 mensen had de besmetting fatale gevolgen. Toch gaat België ondanks de recente epidemie tegen die trend in. In ons land werden vorig jaar 120 besmettingen genoteerd, tegenover 369 in 2017.

Vorige week trok de Wereldgezondheidsorganisatie nog aan de alarmbel, en riepen ze officieel een epidemie van mazelen uit.

In de Filipijnen veroorzaakte de epidemie al 136 doden, in Madagascar lieten al meer dan 900 mensen het leven.