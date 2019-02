SP.A werpt haar welpen voor de leeuwen: “Veel jongeren hebben wel interesse in politiek, maar niet in oude mannen in maatpak”

Hun voorzitter had het enkele jaren geleden al aangekondigd: op elke SP.A-lijst moet minstens één nieuw gezicht in de top drie staan. Nu is het aan Melissa ­Depraetere (26) en Conner ­Rousseau (26) om zich te bewijzen. Voorlopig werken ze allebei nog achter de ­schermen, maar over drie ­maanden moeten ze scoren. “We hebben nog geen tijd gehad om daar wakker van te liggen.”