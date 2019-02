Vrouwen van Belgische strijders geëvacueerd uit laatste ISIS-enclave: “Wie vertrekt, wordt beschoten. En niet door de Koerdische bevrijders”

Tientallen vrachtwagens van de Syrian Democratic Forces (SDF) hebben woensdag mannen, vrouwen en kinderen geëvacueerd uit het Syrische dorp Baghuz, de laatste verzetshaard van ISIS in het land. Onder de bevrijde personen zitten zeker twee Belgische ISIS-families. “We wilden al lang weg, maar wanneer we dat probeerden, werden we beschoten. En dat waren niet de Koerdische strijdkrachten.”

Het laatste bolwerk van ISIS in Syrië is zo goed als ingenomen. Het kalifaat bestaat nog uit enkele straten in het Syrische dorp Baghuz. De SDF, geleid door de Koerdische strijdkrachten, hebben dinsdag met zeker zestig vrachtwagens tientallen mannen, vrouwen en kinderen geëvacueerd uit het gebied.

Belgen

“We hebben speciale eenheden om de burgers te evacueren. Na verscheidene dagen zijn we er vandaag in geslaagd een eerste golf te evacueren”, zei een woordvoerder van SDF, Mustafa Bali. Onder hen zijn zeker twee Belgische ISIS-families.

Foto: AFP

Bali preciseerde dat de geëvacueerde mensen naar zones van de SDF worden gebracht. Daar ondergaan ze een fouillering en ondervraging om eventuele jihadisten te identificeren. “We weten niet of er jihadisten onder hen zijn”, legde hij uit.

Naar schatting zijn er nog honderd strijders met hun families in Baghuz. Onder hen zijn zekere twee Belgische vrouwen, vijf Belgische kinderen en een Belgische man. “De Koerden willen de burgers, gijzelaars en vrouwen er evacueren, zelfs als ze bij ISIS hoorden,” vertelt de Syrische journalist Mahmoud Shikh Ibrahem aan VRT NWS. “Maar sommigen weigeren te vertrekken.”

Vechten tot de dood

De journalist sprak met ontsnapte en geëvacueerde families over de omstandigheden in het kleine kalifaat. “Er heerst grote paniek,” vertelt hij. “Sommige strijders zijn ervan overtuigd dat het kalifaat blijft bestaan, anderen realiseren zich dat het bijna gedaan is. Een deel zou zich willen overgeven, anderen willen vechten tot de dood.”

Vertrekken of aangevallen worden

Het nieuws over de evacuatie heeft ook Samira Laakel, wier dochter Nora zes jaar geleden vertrok naar Syrië. “Er werd een ultimatum aangekondigd. Alle vrouwen, kinderen, gewonden en ouderen kregen tot vandaag de tijd om het gebied te verlaten. Daarna reageren ze met geweld.”

“Mijn dochter probeert al een tijd te ontsnappen,” vertelt Samira nog. “De mensensmokkelaars vroegen astronomische bedragen - geld dat ze niet heeft. Vrouwen en kinderen die zelf probeerden weg te lopen, worden onder vuur genomen. En het waren niet de Koerden die schoten.”