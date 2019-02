Ivan Leko: “Salzburg is favoriet, maar Atletico Madrid, Monaco en Dortmund waren dat ook”

Club Brugge verdedigt donderdag in Salzburg een krappe 2-1-zege in de terugmatch van de zestiende finales van de Europa League. “Het respect is heel groot. Maar het geloof in de eigen ploeg is nog groter”, sprak Club-trainer Ivan Leko op de persconferentie.

”Morgen is Kerstmis voor ons.” Ivan Leko sprak voor de terugmatch tegen Salzburg dezelfde woorden als voor alle Champions League-wedstrijden. “Die wedstrijden in de Champions League hebben ons vertrouwen gegeven. We willen laten zien dat we Europees resultaat kunnen boeken. Het respect voor Salzburg is heel groot. Maar het geloof in de eigen ploeg is nog groter. De favoriet op papier is zeker Salzburg. Maar Atletico Madrid, Monaco en Dortmund waren dat ook.”

“Ik verwacht morgen een duel tussen het voetbal van Salzburg en het voetbal van Club Brugge. Salzburg zal beter voor de dag komen dan in de heenmatch. Ik verwacht een topteam. In Europa is Salzburg een subtopteam. Ze hebben vorig jaar de halve finale van de Europa League gespeeld. Voor hen is Europa heel belangrijk want ze spelen toch elk jaar kampioen. Maar wij willen die kwalificatie ook. We zijn dat verplicht voor het imago van onze club en voor de ambities van onze spelers op individueel vlak.”

Wat zou Leko verkiezen: Europese kwalificatie of winst op Anderlecht zondag? “Eerst de kwalificatie. En dan spreken we over zondag.”

Siebe Schrijvers: “Ons wedstrijdplan is klaar”

Siebe Schrijvers is topschutter voor Club Brugge in de Jupiler Pro League, maar Europees heeft hij nog niet gescoord. “Maar dat is niet het belangrijkste”, vindt hij zelf. “Mijn focus ligt 100 procent op de ploeg en de kwalificatie. Wat we hebben geleerd van de heenmatch? We wisten voor de wedstrijd dat het ook een stevig team was met bepaalde kwaliteiten. In de tweede helft hebben we mentaal op een moeilijk veld het verschil kunnen maken. Of we morgen op 0-0 gaan spelen of toch gaan kiezen voor de aanval kan ik niet zeggen. Ons wedstrijdplan is klaar en we gaan er alles aan doen om ons te plaatsen.”

Schrijvers heeft zich na enkele moeilijkere maanden stilaan in de ploeg geknokt. “Ik hoop dat ik aan de match start maar als ik moet invallen is dat zo. Dan probeer ik zo mijn best te doen. De Europa League leeft bij iedereen in de groep. Iedereen wil zich tonen en daar zijn deze matchen ideaal voor.”

Een groot verschil met de heenmatch gaat de prachtige Oostenrijkse grasmat zijn. Een verademing ten opzichte van de zanderige akker van het Jan Breydelstadion. “Het spel gaat anders zijn. De vorige matchen lag de nadruk op grinta. Nu kunnen we ons baseren op het spel. We hebben veel respect voor Salzburg, maar dat mogen we op het veld niet tonen. We hebben getoond dat we hen ook pijn kunnen doen.”

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA