Afscheid van een rockheld: “Ik kreeg tinnitus van Willy Willy. En daar ben ik fier op”

Rock-’n-roll, tot in de dood. Een week nadat hij de strijd tegen leverkanker verloor, kreeg Willy Willy (59) vandaag het afscheid dat hij zelf wilde. Een muzikaal saluut waar niet de dood, maar het leven de plak zwaaide. Onder anderen beste vriend Guy Swinnen, Jan Hautekiet, Dani Klein en Arno brachten een emotionele hulde aan de overleden Scabs-gitarist. “Keep on rockin’, Willy. Liefst in the free world.”