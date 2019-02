Niet iedereen enthousiast over rustruimte voor transmigranten in station:“Dit heeft meer weg van een kooi”

Brussel / Schaarbeek - Onderaan het Noordstation, tussen de busperrons van De Lijn, is voortaan een rustruimte ingericht voor transmigranten. Aan de toegang tot het station hangt een briefje, waarop pendelaars worden gevraagd een andere ingang te gebruiken.

De buszone zal vanaf nu een verzamelplaats voor de migranten zijn. Het briefje aan de ondergrondse toegang van het Brusselse Noordstation liegt er niet om. Arbeiders zijn nog in de weer met het aanbrengen van extra verlichting en een hek dat kan worden afgesloten.

Waar pendelaars tot voor kort nog door konden, worden ze nu aangeraden om toch maar een andere toegang tot het station te zoeken. We hopen met deze actie op een betere beveiliging en netheid in het gebouw, zo staat te lezen. Getekend: het beheer van het CCN-gebouw.

Binnenin de ruimte zitten alweer tientallen transmigranten die er overdag en nu ook ‘s nachts verblijven. Nochtans zijn er voor hen opvangcentra, onder meer in Haren. Maar tot daar gaan de transmigranten niet graag. Aan het Noordstation zitten ze immers dichterbij de internationale busstations, waar ze soms nog hopen mee te glippen richting Verenigd Koninkrijk.

Sanitair met jetons

Hoewel de transmigranten nu 24 uur op 24 in het station kunnen verblijven, willen ze in Brussel niet spreken van een opvangruimte. “Het gaat om een rustruimte”, zo valt te horen op het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS). “Het is één van de maatregelen die genomen zijn om een oplossing te vinden voor iedereen aan het Noordstation.”

Voorts zijn er nog maatregelen voor extra netheid in het station, openbare vuilnisbakken en ook de sanitaire ruimtes zijn voortaan met een jeton beschikbaar voor de transmigranten.

Bij het gemeentebestuur van Schaarbeek (het station ligt deels op dat grondgebied, nvdr) reageren ze niet zo positief op het project. Enkele jaren terug was er al een soortgelijke proefopstelling en dat leidde tot heel wat onenigheid binnen de groep transmigranten, met vechtpartijen tot gevolg, zo luidt het in Schaarbeek.

Frequente poetsbeurten

“Dit project is een voorbeeld van het gebrek aan een structurele oplossing”, zegt Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFi). “Een rustruimte? Dit lijkt toch eerder op een soort kooi. Volgens ons gaat ook de voedselbedeling er redelijk wanordelijk verlopen. Maar ondertussen moeten wij wel extra agenten inzetten in de omgeving om de veiligheid enigszins te garanderen.”

Bij vervoersmaatschappij De Lijn, van wie de perrons naast de rustruimte liggen, wachten ze nog af wat het project zal geven. Een tijd geleden verhuisde de halte van De Lijn nog “om een sterk signaal uit te sturen”.

“We blijven de situatie opvolgen en zitten geregeld samen met onder andere de politie en de Gewestregering”, zegt woordvoerster Sonja Loos van De Lijn. “Maar we hebben tot dusver voldoende maatregelen genomen. Zo zorgen we bijvoorbeeld voor frequente poetsbeurten en bijkomende vuilnisbakken.”