Vader vrijgesproken voor verkrachting na bekentenis van zijn dochter: “Ik had de slip van mama gestolen”

Roeselare - Een slip met daarop spermasporen van haar vader. Dat legde een vijftienjarig meisje uit Roeselare vorige zomer voor aan de politie als bewijs dat ze was verkracht door haar eigen vader.

Voor het seksueel misbruik hing Alexander T., een man van Slowaakse afkomst, een effectieve celstraf van vier jaar boven het hoofd, maar het meisje biechtte tijdens het proces op dat ze alles had verzonnen.

“Het was niet mijn slip, maar de slip van mijn mama. Ik had die gestolen opdat de politie mij zou geloven. Maar ik ben niet verkracht”, vertelde het meisje aan de rechter.

Waarop die vroeg waarom ze dan over zulke ernstige feiten had gelogen. “Ik was kwaad op hem. Hij heeft mij als baby in de steek gelaten en ik kan hem dat niet vergeven”, zei ze.

Slagen wel bewezen

Het parket is ervan overtuigd dat het meisje haar verklaring introk onder dwang. Maar omdat er geen andere bewijslast is, sprak de rechter op basis van twijfel T. vrij.

De man werd wel veroordeeld tot twaalf maanden celstraf voor fysiek geweld tegenover zijn acht kinderen.

Na de klacht voor verkrachting verhoorde de politie ook de andere kinderen omdat het meisje ook had verteld over fysiek geweld. Alle kinderen beaamden dat ze veel werden geslagen door hun vader, soms zelfs met een stok of een riem.

Ze omschreven hun vader als een tiran. Maar ook zij trokken later hun verklaring in.

De rechter acht de slagen wel bewezen omdat de kinderen afzonderlijk van elkaar allemaal hetzelfde hadden verklaard.