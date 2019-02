Miljoenenklacht tegen Washington Post wegens berichtgeving over tiener

De gerenommeerde Amerikaanse krant The Washington Post wordt met een schadeclaim van 250 miljoen dollar geconfronteerd vanwege haar berichtgeving over een tiener uit Kentucky. De ouders van de 16-jarige eisen dit hoge bedrag (ongeveer 220 miljoen euro) omdat de krant hun zoon in verscheidene artikels belasterd zou hebben.

The Washington Post berichtte woensdag zelf over de aanklacht. Een woordvoerster van het dagblad zei dat de klacht bekeken wordt en dat een energieke verdediging gepland is.

De 16-jarige haalde in januari de krantenkoppen omdat hij het bij een betoging in Washington aan de stok kreeg met een man van inheemse afkomst. De tiener ging tegenover de man staan en lachte hem uit, omringd door joelende medescholieren. Beelden van het tafereel gingen rond op de sociale media en werden ook door de reguliere media opgepikt, onder meer door The Washington Post. De houding van de scholieren uit Kentucky, met de 16-jarige voorop, werd als respectloos en een provocatie voor een oorspronkelijke bewoner van Amerika beschouwd.

In de klacht heet het dat de provocatie van een andere groep uitging, die op dezelfde dag op dezelfde plaats betoogde. The Washington Post zou de 16-jarige enkel beschuldigd hebben omdat hij een blanke katholieke scholier was die een pet met daarop “Make America Great Again” droeg, de verkiezingsslogan van president Donald Trump.

Trump gaf woensdag op Twitter zijn steun aan de klacht en sprak, zoals wel vaker, van “fake news”.