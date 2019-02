Maarten haalt een van de eerste nieuwe Tesla’s in huis en heeft nu drie elektrische auto’s: “Ben een oplossingsextremist”

Beerse -

Voor de woning van Maarten Vanneste in Beerse staat de nieuwe Tesla Model 3. Het is een van de eerste exemplaren die Tesla-topman Elon Musk persoonlijk in Europa heeft afgeleverd. De Tesla staat naast de Renault Zoë en de Citroën Zero die Maarten eerder al kocht, ook twee elektrische auto’s. “Wij geloven in de toekomst”, zegt Vanneste. “Iedereen kan iets doen voor het klimaat. En ons gezin doet veel want ik ben een oplossingsextremist.”