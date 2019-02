Vlaamse skiester bedolven door lawine in Kirgizië: “Klaartje was avontuurlijk, maar ze was zeker niet roekeloos”

Edegem - Een vrouw uit Edegem kwam dinsdag om het leven in Kirgizië, in Centraal-Azië. Klaartje Cuyckens (33) was er samen met haar broer Dries op reis. Tijdens het skiën werden ze verrast door een lawine.

Klaartje Cuyckens was gebeten door avontuurlijke reizen. Als vrijwilliger bij Joker Reizen begeleidde ze enkele jaren geleden een groep in het Centraal-Aziatische land Kirgizië. Ze werd al snel verliefd op het land, “zowel in de zomer als in de winter”, zo postte ze in juli nog bij één van haar talloze reisfoto’s op Facebook. “Normaal ging ze, samen met haar broer, deze maand opnieuw met een groep gaan toerskiën (skiën zonder skiliften, nvdr.) in Kirgizië”, zo vertelt haar aangeslagen vader Hugo Cuyckens.

Klaartje keek een jaar lang uit om opnieuw in de Kirgizische bergen te skiën. “Een immens gevoel van vrijheid, pittig, maar zo plezant. In de prachtige Kirgizische bergen, maagdelijk wit, helemaal voor onszelf. Weg van de wereld in een gezellig yurtcamp, met saunatent”, zo maakte ze haar gezelschap in juli warm voor de reis.

“De reis leek echter niet door te gaan door enkele afzeggingen, maar Klaartje en haar broer Dries besloten alsnog op reis te gaan naar daar, zonder het reisgezelschap.”

En dus vertrokken broer en zus midden februari naar Kirgizië. Van de hoofdstad Bishkek ging het naar Karakol, in het noordoosten van het land. Daar hadden ze afgesproken met een lokale gids, die Klaartje leerde kennen op haar vorige reis in Kirgizië, in de zomer van 2018.

Het trio trok er naar de Boz-Uchuk-kloof, waar ze overnachten in een yurt, een traditionele ronde tent typisch voor Centraal-Azië.

Klaartje met gids Dostan, die ze vorige zomer leerde kennen. Foto: rr

Chip in skijas

Dinsdag stond een dag skiën op het programma. ’s Ochtends verliep alles prima, maar na hun lunchpauze sloeg het noodlot toe. Een lawine kwam naar beneden en bedolf Klaartje. Via een chip vonden Dries en de gids haar snel terug, maar ondanks pogingen tot reanimatie kwam alle hulp te laat. Volgens de eerste berichten uit lokale media waren Klaartje en Dries onderweg zonder instructeur of zonder verzekering, maar dat weerlegt hun vader.

“Dries heeft jarenlang les gegeven als instructeur. Hij wist dus goed waar ze mee bezig waren”, vertelt Hugo ons. “Ze waren bovendien in het gezelschap van een lokale gids, niet zomaar een vriend dus, die de regio heel goed kende. Klaartje was dan wel avontuurlijk, ze was zeker niet roekeloos. Ze wist heel goed waar ze mee bezig was. Dat bewijst ook de chip die ze in haar skijas had zitten, met als doel een signaal uit te zenden bij een lawine.”

Voor de ouders van Klaartje is het nu afwachten tot haar lichaam naar België kan overgebracht worden. “Er is elke dag een vlucht van Turkish Airlines waarmee Dries met haar kan terugkeren. Dat is hopelijk morgen al. Vanaf het moment dat de papieren in orde zijn, kan hij naar België afreizen.”

Buitenlandse Zaken bevestigt het overlijden van de vrouw in Kirgizië, maar geeft op vraag van de familie geen verdere details.

Authentieke bestemming

Kirgizië is een bestemming die steeds vaker aan populariteit wint bij avontuurlijke reizigers. Dat komt enerzijds omdat het relatief goedkoop is om er naartoe te reizen - je hebt er geen visum voor nodig - en anderzijds door de prachtige natuur. “Het is inderdaad een bestemming die niet voor de hand ligt, maar Kirgizië is een authentiek en ongerept land. Een ideale eco-bestemming met schitterende natuur en vriendelijke mensen. En vergeleken met België is het daar natuurlijk spotgoedkoop”, zo verwoordt een fervent reiziger het.

“Klaartje zou het zelf jammer gevonden hebben dat een land als Kirgizië een slechte naam krijgt”, vertelt een vriend van de familie. “Ze was een fervent reiziger en hield van avontuurlijke, minder bekende bestemmingen. Of dat nu Kirgizië of Kamchatka was, Klaartje wilde zo veel mogelijk van de wereld zien.”

Foto: rr