Koers in Plopsaland en rondjes in Brugge: Driedaagse wordt echte wereldwedstrijd

Brugge / Adinkerke - Een aparte koers voor wielertoeristen, leuke acties voor het gezin en lokale rondjes door de Brugse binnenstad: de 43ste editie van de Driedaagse Brugge-De Panne richt zich eind maart meer dan ooit tot een breed publiek. “We zijn best trots op ons nieuwe World Tour-statuut”, zegt voorzitter Bruno Dequeecker.

Met AG Insurance haalde de Driedaagse een nieuwe titelsponsor binnen, vandaar de naamsverandering. De verzekeringsmaatschappij engageert zich voor drie jaar.

De AG Driedaagse Brugge-De Panne vindt plaats op woensdag 27 en donderdag 28 maart en vertrekt telkens in Brugge. De woensdag is voorbehouden voor de mannen, op donderdag treden de vrouwen in het strijdperk.

Kittel en Viviani

“Onze koers kreeg van de UCI (Internationale Wielerunie, nvdr) het World Tour-statuut en daar zijn we heel trots op”, zegt voorzitter Bruno Dequeecker. “De Driedaagse mag zich nu bij de beste wielerwedstrijden ter wereld rekenen. Vorig jaar stonden vijf WorldTour-ploegen aan de start, nu zijn dat er al vijftien. Zij brengen bij de mannen kleppers mee als Jens Debusschere, Marcel Kittel, Erich Zabel en Elia Viviani (de winnaar van vorig jaar, nvdr) en Jolien D’Hoore, Anna Van der Breggen, Chantal Blaak en Marianne Vos bij de vrouwen.”

Toeschouwers in Brugge maken alvast veel kans om hun wielerhelden aan het werk te zien. “Voor de wedstrijd rijden de heren en dames wielrenners twee toertjes in de binnenstad”, zegt parcoursontwerper en veiligheidscoördinator Chris Van Cleven. “De officiële start van de mannen volgt aan de Gistelse Steenweg, de vrouwen horen het startschot aan de rotonde aan het station. Zij rijden nadien niet over maar onder het Zand, de tunnel in.”

Geen hoeken meer afsnijden

Het parcours werd ten opzichte van vorig jaar deel aangepast. De belangrijkste wijziging is die in De Panne, waar we de Nieuwpoortlaan vanwege de gevaarlijke tramsporen links laten liggen”, zo gaat Van Cleven verder. “In de plaats gaat het via de vernieuwde Markt naar de Kustweg. Op de markt zal de kermis voor extra animo zorgen.”

Ook in Veurne rijden de renners door het centrum. “Daar zal op de markt een groot tv-scherm staan. Uit veiligheidsredenen komen er dit jaar voor de mannenkoers ook nadarafsluitingen op een tiental kruispunten en op vier kruispunten langs het damestraject. Zo willen we voorkomen dat de renners nog ‘hoeken afsnijden’ en op de voetpaden rijden, waardoor ze het publiek in gevaar brengen.”

Leuk extraatje: drie dagen voor de herenkoers vindt voor het eerst de Plopsa Classic plaats. Op zondag 24 maart kunnen wielertoeristen vanuit Plopsaland een deel van het traject voor de mannen afleggen, terwijl de rest van het gezin tegen verminderd tarief in zwembad Plopsaqua of in Mayaland terechtkan. Een deel van de opbrengst gaat naar het goede doel.