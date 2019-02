Gent -

In de hoogovens van ArcelorMittal zijn woensdag in het bijzijn van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) meer dan 12.500 illegale wapens tot nieuw staal gesmolten. Dat staal zal worden gebruikt in de autoindustrie en in de bouw.