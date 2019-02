Greta Thunberg (16), de eerste klimaatspijbelaar, aangekomen in Brussel om met Belgische activisten mee te lopen

Brussel - Greta Thunberg (16), het Zweedse meisje dat uitgroeide tot het wereldwijde gezicht van het klimaatprotest, is woensdagavond in Brussel aangekomen. De tiener zal donderdag meelopen in de betoging van de Belgische klimaatspijbelaars. Ook de Nederlandse en Duitse organisatoren van de marsen zakken naar ons land af.

Nog elke vrijdag spijbelt Greta Thunberg voor het klimaat. De Zweedse tiener doet dat al maandenlang en kreeg wereldwijde aandacht door haar actie. Het protest kregen daarnaast gevolg in andere landen, zo ook in België waar ze de inspirator was voor Anuna De Wever (17) en Kyra Gantois voor het oprichten van Youth for Climate.

“Ik ben enorm blij dat ze naar België komt en dat ik haar mag ontmoeten, want zij blijft onze grote inspiratie”, zei Anuna De Wever al eerder. “We hebben elkaar al een paar keer via Skype gesproken en ze liet al weten dat ze heel dankbaar is dat we het protest in Europa hebben laten ontploffen.”

(Lees verder onder de foto)

Foto: sebastian steveniers

Woensdagavond reisde Greta af naar Brussel. Dat deed ze natuurlijk niet met het vliegtuig, maar per trein. Ze arriveerde iets voor 20.00 uur op station Brussel-Zuid. De Zweedse activiste zal donderdag meelopen in de wekelijkse klimaatmars. “Politici moeten duidelijke taal spreken. Ze moeten zeggen waar het op staat en de klimaatcrisis écht als een crisis beginnen te behandelen”, zei ze vlak na aankomst tegen De Standaard.

Speechen en mars

De planning van de klimaatmars wordt door het hoog bezoek aangepast. Greta zal namelijk om 10.45 uur een speech houden in het in het Europees Economisch en Sociaal Comité, in aanwezigheid van onder meer Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie. De protestmars zal daarom om 13.00 uur vertrekken vanaf het Noordstation, anderhalf uur later dan normaal.