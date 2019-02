Club steunt supporter die ref bedreigde: “Hij heeft excuses aangeboden”

Scheidsrechter Thijs Morlion betreurt het standpunt van de betrokken club. Foto: if

Houthulst / Ieper - Voetbalclub Merkem Sport schaart zich achter de supporter die zich volgens het clubbestuur excuseerde voor de negatieve uitlatingen aan het adres van ref Thijs Morlion. Die betreurt de houding van de club maar wil er liever niet meer op ingaan.

Het bestuur van Merkem Sport kwam dinsdagavond bijeen naar aanleiding van de open brief van de Ieperse scheidsrechter Thijs Morlion (27). Die kroop in zijn pen als reactie op de bedreigende uitlatingen van een clubsupporter aan het adres van de scheidsrechter, tijdens de match tegen Hooglede in derde provinciale.

“Ook de betrokken supporter werd uitgenodigd”, zegt clubwoordvoerder Renaat Verslype. “De man heeft zich openlijk geëxcuseerd bij het bestuur en de spelersgroep. Aan de betrokken scheidsrechter werden excuses overgemaakt. We hebben dan ook besloten om onze supporter te steunen en zijn versie van de feiten aan te nemen.”

Foute beslissingen

“Hij bekent dat er negatieve zaken werden uitgesproken, maar niet met de woorden die op de website van Thijs Morlion en in de media staan vermeld”, aldus de club. “Feit is dat de scheidsrechter heel wat foute beslissingen heeft genomen en de wedstrijd totaal niet aanvoelde. Dat er een controleur aanwezig was voor de scheidsrechter, heeft waarschijnlijk meegespeeld.”

“We benadrukken dat mensonwaardige uitspraken tegenover anderen niet getolereerd worden, maar we zondigen allemaal wel eens. Merkem Sport blijft een familieclub waarin alle leden, ouders en supporters belangrijk zijn.”

Ook de spelersgroep formuleerde een reactie. “Hoe zouden ouders reageren als de voetbalploeg van hun kind in één wedstrijd zo benadeeld wordt? Iedereen beleeft een voetbalmatch op zijn eigen manier. De ene doet dat luider dan de andere, de ene is meer gedreven dan de andere. Niemand van onze familiale voetbalploeg, die nu als negatief wordt bestempeld, keurt de uitspraken goed.”

Scheidsrechter Morlion betreurt de uitspraken van bestuur en spelers, maar wil er liever niet meer op ingaan.