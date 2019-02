Gent / Merelbeke -

Het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren in Merelbeke (VOC) kreeg in 2018 6.012 dieren binnen. Dat zijn er 17 per dag. Nooit eerder in het 35-jarige bestaan van het VOC was dat zo veel. “Het werk neemt toe maar onze subsidie is dezelfde als tien jaar geleden.”