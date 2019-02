De blogger die zo goed was dat Europese toptrainers hem een job aanboden

De bekendste naam bij Red Bull Salzburg, tegenstander van Club Brugge in Europa vanavond, zit misschien wel op de bank. Assistent-coach René Maric (26) is een buitenbeentje in het voetbal. Anders dan zijn collega’s heeft hij geen mooie carrière als profvoetballer gekend en had hij tot voor enkele jaren geen connecties in de voetbalwereld. Maric heeft zichzelf gelanceerd met… een rake voetbalblog. Al schreeuwt hij dat zelf liever niet van de daken.