Peter Maes kreeg jaarlijks 160.000 euro in het zwart

Spijtoptant Dejan Veljkovic heeft tijdens meer dan honderd uur aan verhoren de afgelopen maanden zijn volledige zwarte boekhouding onthuld. Met ex-trainer Peter Maes praatte hij een eerste grote naam aan de galg. Maes, blijkt uit mails en telefoontaps, zou als trainer van Lokeren net geen half miljoen euro extra in het zwart zijn uitbetaald.

COMMENTAAR. Chef Voetbal Ludo Vandewalle:“Operatie Propere Handen is niet dood”

LEES MEER. De eerste domino is gevallen: welke lijken zullen nog uit de kast vallen in operatie Propere Handen? En wat zijn de gevolgen?

Met zestien zijn ze, de personen die de voorbije twee dagen verhoord zijn in operatie Propere Handen. Verhoren die allemaal voortrollen uit wat de Servische makelaar Dejan Veljkovic (48) de voorbije maanden aan de speurders heeft opgebiecht. Als spijtoptant heeft hij gezworen zijn volledige zwarte boekhouding op tafel te leggen in ruil voor een milde straf. En het onthullen van die geheime boekhouding doet tientallen uit de voetbalwereld slecht slapen.

Eerste grote vis die opnieuw aan de tand wordt gevoeld: Peter Maes (54). En in de nasleep: iedereen bij Sporting Lokeren en Racing Genk met wie Maes de voorbije acht jaar professioneel in contact kwam. Gaande van bestuursleden tot advocaten. Maar ook zijn eigen familie ontsnapte niet aan een ondervraging over zwart geld. “Het gaat hier niet om matchfixing, maar om het traject te bepalen van relatief grote geldbedragen die mogelijk als verdoken commissie ontvangen zijn”, stelt het federaal parket.

Peter Maes bracht maandagnacht opnieuw een nacht in de cel door en mocht pas gisteren huiswaarts. De vijftien anderen, onder wie zijn vriendin, moesten een verhoor komen afleggen. “Ook zij zijn verdachten in het dossier, maar voorlopig niet in verdenking gesteld”, ­aldus Wenke Roggen van het federaal parket. Speurders trokken intussen ook naar Spanje om daar Maes’ villa van naderbij te bestuderen.

2,5 miljoen extra

Alles draait dus rond het opzetten van zwartgeldconstructies. En in zijn val lijkt Veljkovic veel volk mee te sleuren. Vooral Maes lijkt volgens onze informatie de fiscus te moeten vrezen. Uit onderschepte mails en telefoons van Veljkovic blijkt immers dat de Servische makelaar een constructie opzette via een Montenegrijnse vennootschap om Maes als trainer van Lokeren jaarlijks 160.000 euro extra in het zwart uit te betalen. Goed voor 480.000 euro op drie jaar. Op dat te camoufleren, werden valse scoutingsovereenkomsten opgesteld. Die ­gelden werden cash afgehaald van de ­rekening door Veljkovic en na het afhouden van een commissie aan Maes overhandigd. Een welingelichte bron zegt dat Maes als trainer van Lokeren, Genk en nog eens Lokeren zo’n 2,5 miljoen euro in het zwart incasseerde. Maes noch zijn advocaat wilden gisteravond geen inhoudelijk commentaar kwijt.