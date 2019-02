Nog geen week na waarschuwing voor te makkelijke hypotheken: nu kan je zelfs BTW voor woning lenen

“Bouwplannen? Vanaf nu is het mogelijk om ook het volledige btw-bedrag te lenen!” Met die slogan lokt vermogensbeheerder Wilink dezer dagen kandidaat-bouwers. En dat terwijl de Nationale Bank nog maar pas de banken aanmaande tot grotere voorzichtigheid.

Nog altijd staan de banken in ons land veel te vlot leningen toe aan kandidaat-kopers en -bouwers. Met die waarschuwing trok de ­Nationale Bank van België (NBB) nog geen week geleden aan de alarmbel.

Des te opmerkelijker is de campagne waar vermogens­beheerder Wilink nu mee uitpakt: de kandidaat-bouwer kan er het volledige btw-bedrag lenen.

“Hiermee willen we jonge mensen de kans geven om toch een huis te kunnen bouwen”, zegt Philippe Parant van ­Wilink. “Want de financiële duw in de rug die sommige jongeren tot dusver van hun ouders kregen, is tegenwoordig minder genereus, omdat spaargeld door de lage rente minder opbrengt.”

Foto: rr

Of Wilink met dit aanbod niet ingaat tegen de aanmaning van de NBB? “Niet iedereen zal voor dit aanbod in aanmerking komen”, geeft Parant na enig aandringen toe. “Wij stellen eerst het risicoprofiel op van de ­kandidaat-bouwer, gaan zijn terugbetalingscapaciteit na – wij leggen de grens op 40 procent van het gezinsinkomen – en mikken op tweeverdieners met een voldoende comfor­tabel inkomen.”

Brug te ver

Bankenkoepel Febelfin is allesbehalve te spreken over de campagne. “Dit aanbod valt geenszins te rijmen met de aanbeveling die de Nationale Bank nog geen week geleden heeft geformuleerd, met name dat banken omzichtiger moeten omspringen met het ­toekennen van woonleningen”, zegt Isabelle Marchand.

Want ook tweeverdieners met een goed inkomen kunnen werkloos worden, terwijl de kredietaflossing – zo wil de traditionele vuistregel het toch – hooguit één derde van het ­gezinsinkomen zou mogen bedragen. Dan ook nog eens het volledige btw-bedrag ont­lenen, is voor Febelfin een brug te ver: “Dit mogen we absoluut niet aanmoedigen”, zegt de woordvoerder. “Want als het bij wan­betaling tot een gedwongen verkoop komt, dreigt de kredietverstrekker in de problemen te komen omdat hij de woning met verlies zal moeten ver­kopen. Het is in die ­context dat je de terechte waarschuwing van de Nationale Bank moet zien.”