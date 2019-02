Greta Thunberg, het Zweedse klimaatmeisje dat vijf jaar lang weigerde te praten en nu wereldwijd over de tongen gaat

Greta Thunberg (16) is in ons land vandaag: het koppige meisje uit Zweden, dat op haar ­negende bezeten raakte door het klimaat. Dat niet meer at of sprak, maar de eerste schoolstaker werd en nu wereldleiders de les spelt en tieners overal doet rebelleren voor het klimaat. “We moeten het systeem veranderen. Alsof we in crisis zijn, alsof er een oorlog is uit­gebroken.”