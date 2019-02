Pakjes laten leveren op werk bespaart 45.000 euro

Als bedrijven pakjes voor hun werknemers aanvaarden, kan dat de maatschappij jaarlijks 45.000 euro besparen.

Dat bedrag, zo berekende Elnert Coenegrachts (23), student aan de UAntwerpen, staat voor de verloren tijd in de file en de uitstoot van de bestelwagens die pakjes proberen te leveren terwijl de ontvanger op zijn of haar werk is.

Bedrijven gaan op verschillende manieren om met het laten leveren van privé-zendingen. Sommige zien het als een extra service naar hun personeel. Andere bedrijven, zoals BASF, kiezen er bewust voor om privé-leveringen niet toe te laten.