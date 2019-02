De wereld op zijn kop: Genkse scholieren spijbelen om niét mee te lopen in klimaatmars

Hier hebben de Genkse leerlingen dus geen zin in. Foto: Fred Debrock

Genk - De leerlingen van twee Genkse scholen stappen vandaag mee in de klimaatmars in hun stad. Maar dat doen ze niet allemaal uit volle overtuiging. “We kregen gisteren ineens te horen dat we mee moeten gaan betogen. Maar als je gaat betogen, dan doe je dat omdat je achter de eisen staat, niet omdat je verplicht wordt”, zegt Noah Vanden Boer (17).

Hij en zijn vrienden organiseren daarom een eigen actie. “Wij staken tégen de betoging. Maar het is ludiek bedoeld, we doen geen oproep op school.” Volgens de ­directie staat hun actie gelijk aan spijbelen. “De klimaatmars is een schoolactiviteit als een ander. Als de leerlingen een goede reden hebben om niet mee te gaan, mogen ze wél op school blijven.”