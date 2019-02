Dankzij deze Vlaamse uitvinding moet je nooit meer van bril wisselen

Gent - Wat als je van je gewone bril een leesbril kon maken, met één druk op een knopje op je montuur? Een Gentse start-up belooft dat dit vanaf eind dit jaar zal kunnen. “Zo hoef je nooit meer een leesbril mee te nemen.”

Je zit op een terrasje te ­genieten van die vroege lentezon. Zonnebril op je neus, zin in iets fris. Je wil iets bestellen, neemt de menukaart en dan... druk je een knopje op je bril in. Ineens is de zonnebril een leesbril geworden. Geen gegrabbel meer naar je tweede bril, alles wat je nodig hebt, zit in één montuur.

Met dat beeld in gedachten zet de Gentse start-up Morrow zijn uitvinding in de markt. “Eind dit jaar brengen we in beperkte oplage onze zonnebril uit”, zegt CEO Paul Marchal. “Die is niet op sterkte: je kan er dus niet ver mee kijken als je bijziend bent. Maar wie op het knopje drukt, kan de zonnebril wel als leesbril gebruiken.”

Volgend jaar komen ze dan met hun alternatief voor de multifocale bril, waarbij in één glas verschillende sterktes gecombineerd zijn. “Onze glazen zijn geslepen zoals bij ­gewone brillen. Alleen kun je onze bril dankzij onze technologie ook omvormen tot een leesbril. Zo hoef je – als je op de pc werkt – niet meer zo raar achterover te leunen om door het onderste stukje van je bril te kijken.”

Hoe zit die technologie dan in elkaar? “In het glas zit een dunne folie, met daarin vloeibare kristallen. In de ene stand gaat het licht zonder ­effect door het glas. Druk je op de knop, dan komt er wat stroom op en veranderen de kristallen van positie. Zo breekt het licht op een andere manier en krijg je een ander soort glas.” (zie ook grafiek)

Opladen na een week

En hoe vaak moet die bril opgeladen worden? “In de bril zit een batterijtje met een autonomie van een week. We proberen nu vooral leuke en trendy brillen te ontwerpen”, zegt Marchal nog. “Voor de zonnebril hebben we gekozen voor een model dat bij veel gezichten past, zoals bij de Ray-Ban. De ‘gewone’ bril moet nog ontworpen worden en daarvoor zoeken we ontwerpers die met onze beperkingen kunnen werken: er moet natuurlijk een batterij en heel wat technologie in.” Toch kan het gewicht beperkt blijven: “4 gram extra, dat valt mee”, zegt Marchal. En de prijs? “Voor de zonnebril zal je tussen 350 en 500 euro betalen. De ‘multifocale’ bril kun je bij een Japanse producent nu al kopen voor 2.000 euro. Dat is voor ons te duur: we proberen ons te positioneren bij de premium brillen. Hoeveel die zal kosten, is nog niet beslist.”