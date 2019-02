Extreem geval van pesten op school: jongen (12) vastgebonden aan paal

De feiten speelden zich tijdens de middagpauze af op de Nederlandstalige school De Bron in Sint-Gillis. De moeder van het jongetje sneed in het artikel de kwestie aan. Ze zei dat ze vermoedde dat haar zoon iets ergs was overkomen, omdat hij na schooltijd opvallend kalm was. Toen ze wat doorvroeg, kwam haar zoon met een absurd verhaal. Hij vertelde dat hij tijdens de speeltijd werd benaderd door drie leeftijdsgenootjes die hem met een springtouw vastbonden aan een paal, hem vervolgens uitkleedden en nadien sloegen in zijn aangezicht en kruis.

De ouders wisten niet wat ze hoorden en namen meteen contact op met de school. Ze dienden een klacht in bij de politie en de school wordt een gebrek aan actie verweten.

“Mijn zoon kreeg enkel wat ijs, omdat zijn pols pijn deed van het touw. Niemand deed de moeite om mij op de hoogte te brengen”, zegt de moeder. Haar zoon blijft zeker nog de hele week thuis van school.De schooldirectie wenst niet te reageren op het voorval. Jurgen Wayenberg, directeur van de Scholengroep Brussel deed dat wel via radiozender Bruzz. Volgens hem vroeg de leerling zelf om vastgebonden te worden en was er van het uitkleden van de jongen geen sprake. De ouders van de jongen werden uitgenodigd voor een gesprek en ook het CLB werd ingeschakeld. (rdb)