Echtgenoot vermoordt mama van drie met vouwmes: “Hij kon niet verkroppen dat ze een ander had”

Nadat ze had opgebiecht dat er een ­andere man was in haar leven, heeft ­Demetrie H. (35) zijn vrouw Nancy M. (33) – moeder van hun drie kinderen – doodgestoken met een vouwmes. De feiten speelden zich dinsdagnacht af in de echtelijke woning in het Oost-Vlaamse Oordegem (Lede). De man is aangehouden voor moord. De kinderen, die sliepen op het ­moment van de feiten, zijn ondergebracht bij familie.