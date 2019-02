Waarom linkse partijen tegenwoordig vooral elkaar aanvallen

Vooraleer de campagne echt losbarst, is op links al een verbeten spurt aan de gang waarin niet op een elleboogstoot meer of minder wordt gekeken. SP.A, Groen en PVDA viseren niet langer het rechtse regeerbeleid, maar wel hun progressieve concurrenten. En niet alleen over ernstige thema’s als de koopkracht en het klimaat, maar net zo goed over een campagnefoto van een kleuter in een superheldenpak.