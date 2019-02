Filet d’Anvers moet de parmaham van Antwerpen worden. “Anders lopen we het risico eenheidsworst te worden”

Antwerpen / Schoten -

Filet d’Anvers is op weg naar een Europees label. Dat moet het typische ossegerookt beschermen in kwaliteit en goedkopere bereidingen onder dezelfde naam verbieden. Vleeswarenbedrijf LMJ in Schoten neemt het initiatief en het is nu aan andere producenten om al dan niet mee in het verhaal te stappen. Niet elke filet d’Anvers zal nog filet d’Anvers mogen heten.