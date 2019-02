Bayat eist nog 1,7 miljoen euro van Anderlecht

Anderlecht moest gewezen huismakelaar Mogi Bayat (foto) nog 1,7 miljoen euro. Het gaat om 14 openstaande facturen sinds februari vorig jaar.

Zelf mag Mogi Bayat nog steeds niet praten met de media. Hij blijft verdacht van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. De advocaten van zijn vennootschap Creative & Management Group (CMG) zeggen te betreuren dat Anderlecht de discussie over de achterstallige commissielonen in de openbaarheid gooide. “CMG maande de club meermaals schriftelijk aan om te betalen. Een reactie kwam er nooit. En daarom stapten we naar een beslagrechter, gezien de moeilijke financiële situatie van de club.” Concreet eist Ba­yat namens zijn vennootschap 1,7 miljoen euro op. Dat bedrag is ons uit goede bron bevestigd. Bayats commissies werden regelmatig in schijven betaald. Vaak stopten de betalingen na de eerste schijf.

Ook bij andere clubs gebeuren betalingen vaak zo, maar ploegen als Gent en Standard komen de afspraken wel na. Zij betaalden op de lopende rekening van zijn vennootschap, de enige rekening van Bayat die door het gerecht niet meer geblokkeerd is.

Anderlecht zou Mogi nog geld moeten voor het contract van ex-coach Vanhaezebrouck, voor de transfers van Kara, Teo, Spajic, Lukebakio, Morioka en Saief én voor de verlenging van Trebel. Opvallend: voor de transfer van Sofiane Hanni naar Moskou, voer voor onderzoek in operatie Propere Handen, is Bayat volgens een welingelichte bron wel al betaald.