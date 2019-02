Ondiepe vijver moet weg: “Te gevaarlijk voor kleuters"

Turnhout - De bewoners van Bergbeemden in het Turnhoutse Schorvoort willen de wadi op hun speelplein weg. De ondiepe poel is er aangelegd om het hele terrein droger en dus bespeelbaar te houden. Maar de poel is te diep, zeggen de buren.

De omgeving van de Bergbeemden is erg drassig. Het speelplein dat vroeger in de buurt van de scoutslokalen lag, was vaak niet bruikbaar, omdat de speeltoestellen in het water stonden.

Het stadsbestuur besliste om het speelplein opnieuw in te richten en de waterhuishouding te verbeteren. De buurt kreeg in 2017 inspraak en de kinderen uit de wijk kozen voor een avontuurlijke omgeving met water en bomen. In de zomer van 2018 kon het nieuwe speelterrein met petanquevelden, basketbalplein, speeltuigen, een speelbos en een wadi worden geopend.

Een wadi is een ondiepe poel die iets lager ligt dan het terrein, zodat het water in natte periodes naar de wadi sijpelt en het omliggende terrein droog blijft. Wadi’s worden almaar vaker aangelegd, om de rioleringsstelsels te ontlasten. Regenwater kan via de wadi de grond insijpelen.

“De wadi van Bergbeemden is in overeenstemming met alle veiligheidsvoorschriften aangelegd”, zegt jeugdconsulent Stan Van Hees. Dat is nodig, want in een wadi mogen kinderen spelen. Waterspellen in de zomer, ijspret in de winter. “Het water mag nergens meer dan 40 centimeter diep zijn.”

Geen toezicht

Tijdens de zomermaanden stond in de wadi van Bergbeemden geen water, maar als het regent, loopt de poel snel vol en dringt het water maar traag in de bodem. “Dat is gevaarlijk”, klaagt Luc Dircken namens de buurt. “Kleuters uit de aangrenzende appartementsgebouwen spelen zonder toezicht op het plein en kunnen erin verdrinken.”

Schepen van Jeugd Hannes Anaf (SP.A) belooft een snelle evaluatie en laat bekijken of aanpassingen mogelijk zijn. Vooral omdat het voor kinderen die op het terrein voetballen, vervelend is dat ze hun bal steeds uit het water moeten vissen.

Gemeenteraadslid Peter Segers (SP.A) maakt zich meer zorgen over het toezicht. “Als kleuters daar zonder toezicht spelen, kunnen ze ook plots de straat oversteken of verdrinken in de nabijgelegen Aa. Misschien moeten we dit melden aan de gemeenschapswachten.”