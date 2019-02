Pozuelo moet voluit gaan of Genk blaast transfer af

Hoe het nu zit met Pozuelo? De tweede ontmoeting op clubniveau tussen Racing Genk en Toronto FC bracht alleszins nog geen doorbraak in het dossier. Voorzitter Manning en AD Curtis van de Canadese MLS-club vlogen terug naar huis met de afspraak verder te onderhandelen.

LEES MEER.Inval aan het zwembad, makelaar in de keuken en vrouw die de broek draagt: het verhaal achter dé transfersoap.

Beide partijen moeten nu de onderhandelingen van gisteren evalueren en beslissen of ze bij hun standpunt blijven. Er is intussen meer duidelijkheid wat de context in beide clubs betreft en vooral de juridische achtergrond van heel het verhaal.

Intussen stelde Genk wel een belangrijke voorwaarde: tijdens de nieuwe ‘wapenstilstand’ – de gesprekken worden ten laatste maandag heropgestart – moet Pozuelo voluit blijven gaan bij Genk. Dat zal ook Toronto hem duidelijk maken. Slaagt hij daar niet in, dan trekt Genk de stekker eruit en wordt de transfer afgeblazen. Wat dan de gevolgen zijn, is maar de vraag.

Lachen op training

Pozuelo trainde in elk geval voor de tweede dag oprij vol mee. Hij ging (tijdens het kwartiertje dat open was voor de pers) uitgelaten mee in een spelletje ‘drie op een rij’ met hesjes, dat fysiektrainer Ruben Peeters in de opwarming had ingelast. Hij wordt met andere woorden aan de aftrap verwacht tegen Slavia Praag. Zijn back-up Ivan Fiolic haalde opvallend genoeg zelfs de wedstrijdkern niet.