Piepkleine gemeente is een wonder van de statistiek

Baarle-Hertog -

De verhouding tussen mannen en vrouwen bedraagt exact vijftig procent in Baarle-Hertog. Het aantal inwoners in de enclavegemeente is vorig jaar gestegen naar 2.746. Het centrum telt 2.315 inwoners, en in deelgemeente Zondereigen wonen 431 mensen. De bevolking van de kleinste gemeente in de provincie heeft 35 verschillende nationaliteiten. Belgen (1.339) vormen de grootste groep en maken net iets minder dan de helft van het totale aantal inwoners uit. Nederlanders vormen de tweede grootste bevolkingsgroep met 1.232 inwoners. Daarna volgen Roemenen (52), Polen (19) en Surinamers (8).