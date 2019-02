Bondsparket onderzoekt of het gokkende Deschacht zal schorsen

Het bondsparket onderzoekt nog of het Olivier Deschacht zal schorsen. Vorige week werd de 38-jarige verdediger van Lokeren in beroep door de rechtbank van eerste aanleg in Oost-Vlaanderen veroordeeld tot het betalen van een boete van 24.000 euro.

Ook in beroep achtte de rechtbank het toen bewezen dat Deschacht zélf weddenschappen heeft geplaatst op wedstrijden die hij rechtstreeks kon ­beïnvloeden.

Volgens artikel B1404 van het bondsreglement is het spelers “ten strengste verboden, op straffe van sancties die kunnen gaan tot de schrapping opgelegd door de bevoegde bondsinstanties, deel te nemen aan weddenschappen, met als doel zich te verrijken, op de wedstrijden van de clubs van hun afdeling of andere wedstrijden waarbij hun club belang heeft”.

Laatste jaar?

Hoewel Deschacht nog overweegt zich tot het Hof van Cassatie te wenden om de boete via eventuele procedurefouten te ontlopen, onderzoekt het bondsparket of het Deschacht nog gaat straffen. Dat wordt weldra besproken. De kans is groot dat de 38-jarige Deschacht na dit seizoen sowieso stopt met profvoetbal.