Vanheusden praat met Inter over langere verhuur aan Standard

De onderhandelingen tussen de entourage van Zinho Vanheusden en Inter over een verlengd verhuur aan Standard zijn gestart. Stijn Francis, de zaakwaarnemer van de centrumverdediger, trok deze week naar Milaan voor een eerste gesprek. De voorkeur van de 19-jarige Hasselaar, die bij Inter vastligt tot medio 2022, is om ook volgend jaar in Luik te voetballen – iets wat Standard zelf ook ambieert. Inter heeft aangegeven dat het niet weigerachtig staat tegenover een nieuwe uitleenbeurt, maar wil nog even afwachten hoe de competitie verder verloopt voor de Rouches. Vanheusden definitief aantrekken, is geen optie. De Italianen gaven aan dat de Belg niet te koop is.