Juventus en Ronaldo krijgen ervan langs in Italiaanse kranten, Portugees pakt (ook) in catacomben uit met arrogant gebaar

De Champions League winnen was hét grote doel van Juventus dit seizoen. Maar na een 2-0-nederlaag op het veld van Atlético Madrid lijkt die droom plots heel ver weg. Cristiano Ronaldo, de man die de Oude Dame naar de voetbalhemel moest leiden, kreeg ervan langs in de Italiaanse kranten. En zelf liet CR7 zich van zijn minst fraaie kant zien.

Het leek nergens naar, de prestatie van de fiere leider in de Serie A in Madrid. Een doelpunt van ex-speler Alvaro Morata werd nog afgekeurd door de VAR, maar goals van verdediger José María Giménez en Diego Godín deden Juventus uiteindelijk de das om: 2-0 en een zware opdracht voor Ronaldo en co voor de terugmatch in Turijn.

Buiten doelman Wojciech Szczesny speelde geen enkele Juve-speler echt op niveau. Dat hadden ze bij La Gazzetta dello Sport ook zo gezien. De Poolse keeper kreeg met 6,5/10 de hoogste score. “Acrobatisch tegenover de knal van Griezmann en sensationeel op diens lob met zijn deviatie tegen de dwarsligger”, aldus de roze sportkrant. “Hield Juventus zo lang mogelijk kunstmatig in leven, maar ook hij moest zich gewonnen geven.”

Trainer Max Allegri werd gebuisd, maar ook liefst vier Juve-speler kregen een onvoldoende van de Gazzetta: Mattia De Sciglio, Rodrigo Bentancur, Mario Mandzukic én Cristiano Ronaldo. De Portugees kreeg zelfs de ‘prijs’ van slechtste man op het veld. “Het is te gemakkelijk om te wijzen naar De Sciglio of Bentancur”, vindt de Gazzetta. “Het is niet meer dan juist om Ronaldo als zwakste schakel aan te duiden. Hij werd aangetrokken om het verschil te maken, maar hij leek zo gewoontjes. Zorgde voor slechts één gevaarlijke bal. Zwak.”

De andere Italiaanse kranten waren iets liever voor Ronaldo:

Corriere dello Sport: 5/10

Tuttosport: 5,5/10

Corriere della Sera: 5/10

La Republicca: 5,5/10

La Stampa: 5,5/10

Il Giornale: 5,5/10

Libero: 5,5/10

“De vijf”

Ronaldo liet zich tijdens de wedstrijd negatief opmerken door met zijn hand het teken ‘vijf’ te maken, nadat de fans van Atlético hem uitfloten bij elk balcontact. Er bestond op dat moment twijfel over de betekenis van zijn gebaar. Verwees hij daarmee naar zijn vijf Gouden Ballen of naar de vijf zeges in de Champions League?

Na de wedstrijd werd duidelijk dat het om het laatste ging. Ronaldo wilde namelijk niet met de pers praten na de pijnlijke nederlaag, maar toonde wel opnieuw zijn ‘vijf’. Deze keer met enkele woorden: “Ik heb vijf Champions Leagues, jullie hebben er geen”, klonk het.

Cristiano Ronaldo in the mixed zone after the game:



Allegri gelooft er nog in

“Het was een lelijke tweede helft”, reageerde Max Allegri na afloop. “We maakten een fout, waardoor zij op voorsprong kwamen. Atlético is er erg goed in om voor een wedstrijd te zorgen waarin er niet één schot op doel is. Atlético was bovendien veel agressiever bij standaardsituaties en daar lieten we ons verrassen. Gelukkig incasseerden we geen derde goal, want 2-0 is een resultaat dat nog makkelijk om te draaien is. We zijn nog niet dood. We waren ook niet dood na de nederlaag tegen Real Madrid en bovendien is de return nu in Turijn.”