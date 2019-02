Bioscoopbezoek blijft achteruit boeren: Kinepolis telde vorig jaar 5,2 procent minder bezoekers

Brussel - De elf bioscopen van Kinepolis in België hebben vorig jaar 7,99 miljoen bezoekers geteld. Dat zijn er 5,2 procent minder dan in 2017, zo blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarresultaten van de groep.

Vooral het derde kwartaal, met de zomermaanden, was mager voor Kinepolis. Het warme weer en het WK voetbal hielden de Belgen weg van de cinemazalen. Bovendien was het filmaanbod minder sterk. Ook in de laatste maanden van het jaar waren er geen sterke blockbusters.

Kinepolis is de laatste jaren internationaal sterk gegroeid, met onder meer een grote overname in Canada. Dat maakt dat het aandeel van de Belgische zalen in de opbrengstenrekening sterk daalt: van 45,5 procent in 2017 tot 33 procent in 2018. Canada is al goed voor 26,7 procent van de opbrengsten.

Dankzij de internationale expansie steeg het aantal bezoekers van Kinepolis wereldwijd met 40,7 procent tot 35,6 miljoen. De omzet groeide met 33,9 procent tot 475,9 miljoen euro, maar de nettowinst daalde met 3,4 procent tot 47,4 miljoen euro. De groep stelt een dividend voor van 0,92 euro.