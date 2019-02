Zware ochtendspits na verschillende ongelukken in Antwerpse en tunnel dicht in Brussel

Donderdagochtend loopt de ochtendspits in Vlaanderen hier en daar in de soep: in Brussel is de Rogiertunnel opnieuw gesloten door ventilatieproblemen, in Antwerpen is het meer dan een uur aanschuiven op de E17 vanuit Gent. “De ochtendspits is niet ongewoon zwaar voor deze periode van het jaar, maar door een aantal ongevallen zijn er wel grote vertragingen”, aldus Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Op de E17 richting Antwerpen vond donderdagochtend een ongeluk plaats tussen twee vrachtwagens, één daarvan belandde in de aanpalende gracht. Twee rijstroken raakten versperd. “Intussen zijn beide voertuigen getakeld”, zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “De brandweer is momenteel ter plaats om de baan volledig vrij te maken, maar de hinder kan nog wel even duren.” Omstreeks 9 uur was het nog meer dan een uur aanschuiven.

Op een van de drukste knooppunten van Vlaanderen liep het eveneens mis: bij Antwerpen Oost in de richting van Ranst vond een ongeluk plaats tussen een personenwagen en een vrachtwagen. Ook daar is er nog hinder.

(lees verder onder de tweet)

Het is erg druk op de invalswegen naar #Antwerpen door ongevallen. #E17 file van St.-Niklaas tot P.Kruibeke (+1 uur). op #E313 File in Herentals (+45 min). pic.twitter.com/8FZkE2gECd — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 21, 2019

#E313 Defect voertuig thv Ranst ? Antwerpen, links versperd. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) February 21, 2019

Rogiertunnel dicht

De Rogiertunnel in Brussel is donderdag sinds 7.50 uur in beide richtingen afgesloten wegens een technisch incident. Er is opnieuw een probleem met de ventilatie, licht woordvoerster Inge Paemen toe.

Woensdag bleef de drukke centrumtunnel ook al langere tijd dicht na een brand van een elektrische kabel, die voor rookontwikkeling zorgde. Sinds begin januari moest de Rogiertunnel al acht keer tijdelijk gesloten worden wegens problemen met de ventilatie. “Er zijn momenteel werken bezig aan de elektriciteitsleidingen (hoog- en laagspanning). De problemen stellen zich vaak op het einde van de nacht, bij het aanschakelen van de ventilatie. Daarom worden omstreeks 4 uur tests uitgevoerd. Dat gebeurde ook vanmorgen. Toch gebeurde nadien opnieuw een technisch incident”, aldus Paemen.

Napluizen van het mailverkeer leert verder dat Rogiertunnel ook één keer sloot wegens een klimaatbetoging en één keer voor een brand in een technisch lokaal.