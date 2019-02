Regering “geeft voorkeur aan internationale justitie” om meerderjarige Syriëstrijders te berechten

De regering “geeft de voorkeur” meerderjarige ISIS-strijders internationaal laten berechten, dat is zonet besloten op de Nationale Veiligheidsraad. Tot aan hun proces moeten de strijders vastgehouden worden in detentiekampen in de regio zelf. Dat bevestigt de woordvoerder van Premier Michel aan de redactie van Het Nieuwsblad.

De discussie over het al dan niet terughalen van Syriëstrijders barstte afgelopen week in alle hevigheid terug los na een tweet van president Trump. De VS trekken straks hun troepen terug uit Syrië, en de vrees bestaat dat de Europese strijders die nu met de steun van de Amerikanen in Koerdische kampen worden vastgehouden, op vrije voeten komen en nieuwe aanslagen plegen in Europa.

De hamvraag was waar strijders berecht moeten worden voor de misdaden die ze begaan hebben. In ons land of in het land waar ze de misdaden gepleegd hebben?

“Er zijn vandaag op de Veiligheidsraad meerdere dingen beslist”, zegt de woordvoerder van premier Michel. “Voor strijders boven de 18 gaat de voorkeur naar een vorm van internationale justitie in overleg met andere landen. De piste is ook detentiekampen in de regio zelf”, aldus Barend Leyts, woordvoerder van premier Michel die de Veiligheidsraad voorzit.

“Er is ook aan de veiligheidsdiensten gevraagd om extra informatie in te zamelen over de betrokken personen zelf. Om dat mogelijk te maken, worden de internationale en Europese contacten intensief verdergezet.”

De eerste minister had eerder deze week al gezegd dat Belgische Syrië-strijders die gevangenzitten in Syrië en Irak “maximaal” ter plaatse moeten worden berecht. Open VLD en CD&V waren het eens over die aanpak.