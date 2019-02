Pers schiet op VAR na comeback Manchester City in Champions League, maar Guardiola klaagt niet: “Het is als een nieuwe trainer”

Het was op het nippertje, maar Manchester City sleepte tegen Schalke 04 wel een overwinning uit de brand. In de achtste finales van de Champions League werd het uiteindelijk 2-3. De VAR speelde een hoofdrol in Duitsland, gek genoeg niet tot frustratie van Pep Guardiola.

De Citizens, met Kevin De Bruyne in de basis, kwamen snel op voorsprong via Sergio Agüero maar kregen dan twee strafschoppen tegen. Bij de eerste greep de VAR in. Nicolas Otamendi had een bal van Daniel Caligiuri tegen zijn arm gekregen, maar pas na drie minuten legde scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande de bal op de stip. Misschien logisch want het videoscherm naast het veld was stuk.

De tweede penalty was duidelijker. De thuisploeg kreeg een terechte elfmeter na een trekfout van Fernandinho. De VAR greep niet in, ook al stond Salif Sané mogelijk heel nipt buitenspel. Ook bij de tweede gele kaart voor Otamendi speelde de VAR een rol. De Spanjaard maakte een onhandige fout en mocht gaan douchen, waarna City uiteindelijk toch nog won.

In de Britse pers kreeg de VAR er stevig van langs:

“Als een nieuwe trainer”

Pep Guardiola relativeerde echter. Meer nog, hij sprak zich uit als fan. “De eerste fase was een strafschop”, aldus de trainer van De Bruyne en Vincent Kompany. “De tweede ook, al was het daar ook buitenspel. Dus als we moeten klagen, moeten we het over buitenspel hebben. Maar ik vertrouw de VAR. Soms ga ik tegen de arbitrage in, maar nu niet. De rode kaart kon ook een rode kaart zijn en de strafschoppen waren terecht.”

“Het is als met een nieuwe trainer”, zei Guardiola. “Alsof je verwacht direct iedere wedstrijd met 6-0 te winnen als je als trainer ergens komt. De VAR heeft tijd nodig, het gaat nog beter worden. De scheidsrechter vertelde me dat het systeem even stuk was, maar ik steun de werkwijze. De arbitrage heeft hulp nodig en dat is het idee achter de VAR.”