Burgemeesters Ninove en Denderleeuw vragen meer geld om problemen in regio aan te pakken

Brussel / Ninove / Denderleeuw - De burgemeesters van Ninove en Denderleeuw vragen meer geld om de problemen in hun gemeenten aan te pakken. Dat zeiden Tania De Jonge (Open Vld) en Jo Fonck (sp.a) donderdag in De Ochtend, na een uitzending van reportagemagazine Pano over de voedingsbodem van Vlaams Belang in de Denderstreek. “Wij zijn geen gemeente meer. We hebben de problemen van steden, maar hebben er niet de financiële middelen voor.”

Pano ging woensdagavond op zoek naar de redenen achter de klinkende overwinning van Forza Ninove bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, en de voedingsbodem van extreemrechts in de Denderstreek. Burgemeester van Ninove Tania De Jonge (Open Vld) en van Denderleeuw Jo Fonck (sp.a) reageerden daar donderdag op in De Ochtend.

Beide erkennen ze dat er een probleem is van een sterke toestroom van migranten uit Brussel, en dat dat kan meespelen in de electorale overwegingen. “Maar je moet daar ook mee omgaan”, zegt De Jonge. “We moeten meer inzetten op integratie en inburgering. Dat doen we voor een groot stuk, maar dat wordt niet genoeg gehoord.” Fonck sluit zich daarbij aan. “We krijgen verschillende culturen samen en hebben als lokaal bestuur zeer veel moeite om die te verzoenen en de kloof te overbruggen. Als dan bepaalde politieke partijen nog verder gaan polariseren, is daar niemand bij geholpen, dat hebben we in het verleden gezien.”

Ook de gestegen kansarmoede werkt polariserend, zeggen ze. Als bepaalde inwoners het moeilijk krijgen om basisvoorzieningen zoals voeding en energie te betalen “krijg je twee groepen die tegen elkaar worden uitgespeeld, maar uiteindelijk heeft niemand er een onmiddellijk antwoord op”, aldus Fonck.

Meer geld van de Vlaamse overheid kan alvast helpen, vinden ze. “Als gemeente worden wij stiefmoederlijk behandeld”, zegt Fonck. Hij roept op om de criteria op basis waarvan de fondsen uit het gemeentefonds uit 1860 worden toegewezen, te herbekijken. “In dat fonds zijn twee categorieën: plattelandsgemeenten en steden. Maar wij zijn geen gemeente meer. Daarvoor zijn we te groot. We hebben de problemen van steden, maar hebben er niet de financiële middelen voor.”

De burgemeester van Ninove herinnerde eraan dat zij samen met een aantal andere gemeenten al naar het Grondwettelijk Hof is gestapt om die parameters te actualiseren. “Wij zijn van oordeel dat we onderbedeeld worden.”